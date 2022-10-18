18 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Военкоматы Петербурга отменили «брони». Мобилизации мешает коррупция в Смольном?

В Петербурге стало известно о запрете предприятиям получать «бронь» на своих сотрудников от участия в СВО. Мера распространена на все районы. Отменить часть «списка Беглова» из чиновников и их детей, имеющих «иммунитет» от призыва, военкоматы решили из-за нехватки мобилизованных и, вероятно, коррупционной составляющей.

Как сообщило издание «Фонтанка», бронирование граждан прекращается на весь период мобилизации. Мера относится к петербуржцам, находящимся в запасе и призываемым на военную службу. При этом военкоматы еще на прошлой неделе принимали документы на предоставление «отсрочки». Бронирование прекращено, предположительно, до 28 октября.

«Кто и почему принял решение прекратить бронирование, собеседник «Фонтанки» уточнить не смогла. Связаться с военкомом Центрального района Вячеславом Земсковым не удалось», - пишут авторы.

На отмену возможности бронирования военкоматы Северной столицы пошли по ряду причин, главная из которых – нехватка мобилизованных граждан. Петербург здесь показывает худший результат по стране. Главный военком города ранее сообщал о 80 тысячах мобилизованных, однако потом заявил лишь о 8 тысячах. Другие регионы, например, Москва, уже завершили мобилизационные мероприятия.

Еще один фактор – коррупция в структурах Смольного. СМИ сообщали о наличии «списка Беглова», куда попали родственники губернатора, чиновники и их семьи. Из-за нехватки мобилизованных военкоматы были вынуждены частично отменить списки, чтобы выполнить план по призыву.

Напомним, что частичная мобилизация в Петербурге проходит с нарушениями. Повестки пытаются вручить мужчинам, не подходящим для военной службы по состоянию, женщинам, инвалидам и умершим гражданам.

Теги: смольный, мобилизация, сво, список беглова



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