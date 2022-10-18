Космонавт Артемьев в момент ДТП был трезв - Роскосмос

В Роскосмосе прокомментировали ДТП с участием космонавта Олега Артемьева.

"ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов - сотрудник ЦПК - госпитализирован в Щелково с переломами. Арьемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему", - говорится в сообщении ведомства.

Центр подготовки космонавтов и Роскосмос оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь, добавили в госкорпорации.

Ранее СМИ сообщали, что ДТП произошло на пешеходном переходе. Сообщалось, что у Уронова переломы ребра и позвоночника, черепно-мозговая травма.