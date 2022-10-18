СМИ: В Подмосковье космонавт сбил на пешеходном переходе сотрудника ЦПК

Космонавт Олег Артемьев, две недели назад вернувшийся с МКС, предположительно, сбил в Подмосковье руководителя проекта в ЦПК "Звездный городок" Анатолия Уронова, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу, передают российские СМИ.

Telegram-канал Shot сообщает, что ЧП произошло накануне около девяти чесов вечера в поселке Свердловский. По данным полиции, 63-летний руководитель проекта в ЦПК "Звездный городок" переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал Mitsubishi Pajero.

Пострадавший был госпитализирован с переломами ребра и позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга.