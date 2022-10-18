В Екатеринбурге из-за закрытия дублера улицы остановку транспорта вынесли на проезжую часть

В Екатеринбурге строители ограничили движение по улице Серафимы Дерябиной. Ее дублер оказался частично закрыт.

Ранее сообщалось, что рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы, от дома №51/1 на Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина. Как поясняли в городской мэрии, перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии.

Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной. Планировалось, что ограничение продлится с 15 сентября до 15 ноября этого года. Однако движение перекрыли лишь на минувшей неделе.

На проезжей части образовались пробки, а автобусную остановку "Горбольница №6" перенесли на дорогу, по которой раньше ездил транспорт.

Место, где остановка находилась раньше, теперь огорожено. Рядом стоят экскаваторы, ведутся строительные работы.

Напомним, в мае на стройке трамвайной линии в Академический уложили рельсошпальную решетку.