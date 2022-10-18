В Екатеринбурге из-за закрытия дублера улицы остановку транспорта вынесли на проезжую часть

18 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за закрытия дублера улицы остановку транспорта вынесли на проезжую часть

В Екатеринбурге строители ограничили движение по улице Серафимы Дерябиной. Ее дублер оказался частично закрыт.

Ранее сообщалось, что рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы, от дома №51/1 на Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина. Как поясняли в городской мэрии, перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии.

Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной. Планировалось, что ограничение продлится с 15 сентября до 15 ноября этого года. Однако движение перекрыли лишь на минувшей неделе.

перекрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

перекрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

перекрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

На проезжей части образовались пробки, а автобусную остановку "Горбольница №6" перенесли на дорогу, по которой раньше ездил транспорт.

Место, где остановка находилась раньше, теперь огорожено. Рядом стоят экскаваторы, ведутся строительные работы.

перекрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

перекрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

перекрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в мае на стройке трамвайной линии в Академический уложили рельсошпальную решетку.

Теги: дублер, закрытие, остановка, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети