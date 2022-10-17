На Ямале из-за гибели женщины во время опрокидывания лодки возбудили уголовное дело

На Ямале возбудили дело из-за гибели женщины во время переворачивания лодки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Дело возбуждено по статье ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), а сама трагедия произошла 29 июля 2022 года в Шурышкарском районе.

"Местный житель в принадлежащей ему моторной лодке перевозил из села Мужи в село Горки группу односельчан. При движении по реке он допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок, 1977 года рождения. Установлено, что все граждане, находившиеся во время движения в лодке, были без спасательных жилетов", - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий.