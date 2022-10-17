На объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области сильный пожар после "прилета" – власти региона

На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после "прилета" начался сильный пожар, сейчас на месте работают экстренные службы, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

Он добавил, что в Никопольском районе региона произошло более 30 "прилетов".

Накануне Минобороны России подтвердило информацию о нанесении ударов "высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины". В военном ведомстве заявили, что "цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Утром в понедельник, 17 октября, несколько взрывов было зафиксировано в центре Киева, информацию подтвердили власти города.