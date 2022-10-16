Глава "Газпрома" заявил, что не будет поставлять Европе газ при введении потолка на цены

Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома". Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Фрагмент заявления опубликован в telegram-канале Зарубина.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - заявил он.

Ранее Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций, в котором в том числе будет установка потолка цен на российскую нефть, доставляемую морским путем.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы государствам, которые установят потолок цен. "Мы не будем действовать себе в ущерб", - заявил глава государства.