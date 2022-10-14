14 Октября 2022
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Экономика Крым
Фото: пресс-служба Минтранса России

Паром переправил в Керченском проливе уже почти 3 тысячи автомобилей - Минтранс

С начала работы Керченской паромной переправы (8 октября) перевезены более 10 тыс. пассажиров и 2,8 тыс. автомобилей, сообщили в Минтрансе РФ.

"Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов. Привлеченными пассажирскими судами выполнено 9 рейсов. Четырьмя паромами, работающими на линии, выполнено в общей сложности 78 круговых рейсов", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что пока погода благоприятствует работе переправы.

Ранее стало известно, что к провозу паромом были запрещены некоторые грузы, например, металлолом. Также грузовой транспорт не может проехать по автомобильному Крымскому мосту. Накануне Минтранс предложил альтернативный маршрут – через присоединенные территории, в том числе Мариуполь и Бердянск. Поехать водители фур могут как самостоятельно, так и в составе колонны с сопровождением ГИБДД.

Теги: паромная переправа, керческий пролив, крым



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