Власти Крыма запретили перевозить на паромах томатную пасту в бочках и кориандр в мешках

Минтранс Крыма временно ограничил перемещение ряда грузов через Керченскую паромную переправу. Проезд по Крымскому мосту для грузовиков сейчас тоже закрыт. Так что металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках (это перечень запрещенных грузов) повезут через присоединенные регионы.

"Данные грузы с материковой части РФ в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область - Запорожская область - Донецкая Народная Республика (через города Мелитополь-Мариуполь-Таганрог)", - говорится в сообщении ведомства.