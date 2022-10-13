13 Октября 2022
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Экономика В России Крым
Фото:Накануне.RU

Минтранс предложил грузовым фурам выезжать из Крыма по новой российской территории

Минтранс России предложил направлять грузовой транспорт из Крыма в Ростовскую область по новому альтернативному маршруту – через присоединенные регионы.

"Данный маршрут проходит через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ориентировочное время в пути составляет около 7 часов (387 км). Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях", - говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе уточнили, что по маршруту можно поехать самостоятельно, а можно в составе колонны с сопровождением ГИБДД, которая формируется в Керчи и в Джанкойском районе.

При этом из Таганрога отправлять колонны грузового транспорта не будут.

Грузовой транспорт не пускают для проезда по автомобильной части Крымского моста после взрыва, предлагают пользоваться паромной переправой. Но на подъезде к переправе сформировались огромные пробки, также ряд грузов был запрещен к провозу на пароме, например, металлолом.

Теги: грузовой транспорт, крым, мариуполь, минтранс



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