В Ишиме мать выбросила из коляски плачущего годовалого ребенка

В Ишиме мать-одиночка выбросила из коляски плачущего годовалого ребенка и скрылась, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.

Инцидент произошел 4 июля, на глазах у случайной прохожей, которая вызвала "скорую" ребенку. В дальнейшем сотрудники полиции установили личность матери и ребенка. Установлено, что ранее мать уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

В суд поступил иск об ограничении матери в родительских правах и взыскании с нее алиментов.

"В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала. Ответчик на заседание не явилась. Марина Г. на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит. В настоящее время не трудоустроена, уволилась с работы, имеет задолженность по услугам ЖКХ, которую к осени не сможет погасить, ребенок находится под предварительной опекой в замещающей семье".

Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей, удовлетворил исковые требования истца. Ограничил в родительских правах Марину Г. в отношении малолетнего сына. Взыскал с ответчика алименты на несовершеннолетнего в размере одой четвертой заработка и (или) иного дохода, а также госпошлину – 300 рублей.