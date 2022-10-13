13 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: све.рф

Медик из Ревды спасала пассажирку самолета на высоте в 7000 метров

Сотрудника Ревдинской станции скорой медицинской помощи Татьяну Беликову работа не оставила даже на время отпуска. Отправившись самолетом из Екатеринбурга в Сочи, свердловчанка столкнулась с необходимостью помочь пожилой пассажирке на высоте в 7 тыс. м.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики, у пенсионерки случился приступ, пульс не прощупывался, а давление не измерялось. Экипаж попросил отозваться медработников и Татьяна Беликова поспешила на помощь. Она осмотрела пассажирку, уделив внимание мимике и подвижности рук.

"Я задала тест-вопросы на наличие признаков острого нарушения мозгового кровообращения, которые должен знать каждый. Попросила улыбнуться, оскалить зубы, показать язык, сжать пальцы рук. Ни одна из команд не была выполнена полноценно", — рассказывает сама медик.

Выяснилось, что пенсионерка приняла перед полетом препарат для снижение артериального давления, из-за чего ее пульс упал до 40, а давление — 75 на 50. Также у пожилой женщины резко упал сахар в крови, что могло привести к гипогликемической коме. В связи с этим Беликова попросила экипаж принести сладкий чай и помогла пенсионерке принять аспирин. Благодаря этому в скором времени состояние пассажирки улучшилось, а речь восстановилась.

"Я просто выполняла свою работу, так поступил бы каждый медик. Сложно принимать решения в экстремальных ситуациях, особенно когда у тебя нет ничего для диагностики, кроме тонометра и опыта. Самолет в воздухе не остановишь, это не машина", — говорит Татьяна Беликова.

Сотрудник Ревдинской станции скорой медицинской помощи Татьяна Беликова(2022)|Фото: све.рф

Свердловчанка работает в медицине уже 28 лет. Закончив Ревдинский медколледж, стала фельдшером-наркологом, а после перешла работать на терапевтический участок Бисертской городской больницы и одновременно в службу скорой помощи. Беликова закончила медико-профилактический факультет УГМА в 2009, получив специальность менеджера (управление средним медперсоналом). В Ревдинский СМП медик перешла в 2013 году, став заведующим организационно-методическим отделом и врачом-методистом, совмещая работу в выездной бригаде службы "03".

Теги: самолет, пассажир, Ревда, медик



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