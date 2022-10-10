Жителей Челябинской области осудили за убийство замдиректора нацпарка "Зюраткуль"

В Челябинской области двух местных жителей приговорили к 14 и 17 годам в колонии строгого режима за убийство заместителя директора национального парка "Зюраткуль", умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что осужденные занимались незаконной охотой на территории национального парка, потерпевший в силу должностных обязанностей, пресекал подобные действия. В июле 2010 года на территории нацпарка обвиняемые из-за личной неприязни убили заместителя директора "Зюраткуля", а тело его спрятали в пещере вблизи поселка Алексеевка. После этого мужчины скрылись.

В 2019 году один из обвиняемых во дворе дома в Сатке причинил знакомому телесные повреждения, от которых он скончался в медицинском учреждении. Другой обвиняемый в октябре 2010 года в Сатке в присутствии ребенка нанес собаке удары деревянной палкой с гвоздем. Животное погибло, а у ребенка наступило психическое расстройство, отнесенное к категории тяжкого вреда здоровью.

Суд удовлетворил иски представителя потерпевшего в сумме 3 млн рублей.