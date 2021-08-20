20 Августа 2021
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Образование В России
Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Невакцинированным студентам не имеют права отказывать в общежитии: документ Минобра

Министерство науки и высшего образования РФ признало, что вакцинация для студентов является добровольной, а отсутствие прививки не должно повлечь ущемления прав. Об этом говорится в ответе ведомства, скан которого опубликовал юридический телеграм-канал "Viktoriaprava".
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Ранее ряд вузов заявили, что откажут в общежитии и допуске к занятиям тем студентам, которые не вакцинируются от ковида.

В письме министерства повторяется, что вакцинация проводится при наличии добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. При этом добавлена странная фраза, что "вакцинация является добровольной, вместе с тем необходимой мерой", то есть вставлено утверждение не юридического характера.

Самое важное говорится в следующих строках:

"Отсутствие прививки против коронавирусной инфекции не должно приводить к ограничению прав обучающихся в научной, учебной, образовательной, спортивной и творческой деятельности, а также при заселении и проживании в общежитии", - заключает ведомство.

При этом порядок деятельности может определяться вузами самостоятельно, указывает Минобразования.

Напомним, недавно замминистра высшего образования и науки Дмитрий Афанасьев признал то же самое.

"При заселении в общежитие никакие рекомендации не предусматривают ограничения по принципу вакцинированности. Отсутствие прививки не являются причиной недопуска в кампус, общежитие и университет. Но университетам на местах виднее, исходя из позиции властей местных, количества больных и вакцинированных", - уклончиво сказал он.

То есть власти признают, что дискриминация студентов по "вакцинному статусу" противоречит закону, но одновременно ссылаются на ситуацию, которая будто бы вынуждает нарушать закон?

вакцинация студентов, ответ министерства науки и высшего образования(2021)|Фото: t.me/viktoriaprava

вакцинация студентов, ответ министерства науки и высшего образования(2021)|Фото: t.me/viktoriaprava

Мы обратились в пресс-службу министерства с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность документа. На момент публикации ответа не было.

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Теги: вакцинация, студенты, общежитие



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