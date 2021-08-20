Невакцинированным студентам не имеют права отказывать в общежитии: документ Минобра

Министерство науки и высшего образования РФ признало, что вакцинация для студентов является добровольной, а отсутствие прививки не должно повлечь ущемления прав. Об этом говорится в ответе ведомства, скан которого опубликовал юридический телеграм-канал "Viktoriaprava".

Ранее ряд вузов заявили, что откажут в общежитии и допуске к занятиям тем студентам, которые не вакцинируются от ковида.

В письме министерства повторяется, что вакцинация проводится при наличии добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. При этом добавлена странная фраза, что "вакцинация является добровольной, вместе с тем необходимой мерой", то есть вставлено утверждение не юридического характера.

Самое важное говорится в следующих строках:

"Отсутствие прививки против коронавирусной инфекции не должно приводить к ограничению прав обучающихся в научной, учебной, образовательной, спортивной и творческой деятельности, а также при заселении и проживании в общежитии", - заключает ведомство.

При этом порядок деятельности может определяться вузами самостоятельно, указывает Минобразования.

Напомним, недавно замминистра высшего образования и науки Дмитрий Афанасьев признал то же самое.

"При заселении в общежитие никакие рекомендации не предусматривают ограничения по принципу вакцинированности. Отсутствие прививки не являются причиной недопуска в кампус, общежитие и университет. Но университетам на местах виднее, исходя из позиции властей местных, количества больных и вакцинированных", - уклончиво сказал он.

То есть власти признают, что дискриминация студентов по "вакцинному статусу" противоречит закону, но одновременно ссылаются на ситуацию, которая будто бы вынуждает нарушать закон?

Мы обратились в пресс-службу министерства с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность документа. На момент публикации ответа не было.

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