Роструд дезинформировал граждан насчет отстранения невакцинированных от работы - юрист

"Разрешение" Роструда отстранять от работы без сохранения зарплаты невакцинированных от ковида сотрудников противоречит российскому законодательству, поэтому его можно не принимать во внимание. Об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, который выполнил правовой анализ письма Роструда в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".

Напомним, сегодня СМИ вышли с заголовками, что Роструд уточнил или разъяснил порядок отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Притом что у него нет полномочий "уточнять" или "разъяснять" федеральное законодательство.

Роструд сослался на ст. 76 Трудового кодекса РФ, которая якобы разрешает отстранять невакцинированных от работы. И не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах, но и на основании других нормативно-правовых актов. В ведомстве считают, что если в регионе вынесено постановление об обязательной вакцинации, то каждый работник теперь обязан вакцинироваться или он должен быть отстранен от работы, в том числе на удаленном режиме. Такая позиция не основана на законе.

В ст. 76 Трудового кодекса РФ вообще нет упоминания об отстранении в случае отказа от вакцинации. При этом есть ссылки на федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, которые могут стать основанием для отстранения. Но федеральные органы исполнительной власти, включая Роструд, не имеют полномочий давать обязывающее истолкование закона, в чем можно убедиться, открыв Положение о Роструде. Письма же министерств и ведомств не являются нормативными правовыми актами, о которых говорится в ст. 76 Трудового кодекса РФ.

"Нормативные правовые акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и положений", - гласит п. 2 "Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 №1009.

"Так что письма отражают лишь мнение конкретного ведомства на данный момент по данному вопросу (а если точнее – зачастую лишь мнение конкретных исполнителей)", - отмечает Парфентьев.

Он подчеркивает, что письмо Роструда не имеет никакого правового значения и юридически никого ни к чему не обязывает. Его даже невозможно обжаловать в суде. Ведомство просто показало свою некомпетентность, не говоря о выполнении своих прямых обязанностей, к которым, в частности, относится (п. 5.5.4 Положения о Роструде) "информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". А ведомство, напротив, дезинформирует граждан, подыгрывая политической позиции властей, а не защищая права трудящихся .

"Очень жаль, что чиновники Роструда не знают закон и не хотят выполнять свою прямую функцию – защищать права и интересы трудящихся граждан", - заключил Парфентьев.

Он полагает, что это во многом попытка узурпации чиновниками не принадлежащей им власти. И если это молча принимать, то незаконное скоро будет восприниматься как должное, хотя действия чиновников противоречат российским законам и разрушают основания права.

Напомним, российское законодательство дает исчерпывающий перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. Он содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825. Это работники здравоохранения, образования и некоторые редкие профессии. Что касается отстранения тех, кто не входит в этот перечень, то в законодательстве оснований для этого нет. Правда, согласно ч.1 п. 6 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", главный санврач РФ или региона может вынести дополнительное постановления о временном отстранении от работы определенных категорий граждан.

" Работодатели до момента прямого указания санитарного врача в нормативном акте на возможность отстранения работников (подпадающих под действия их Постановлений), отказавшихся от обязательной вакцинации, не могут их отстранить , в противном случае это будет нарушением трудовых прав работников", - подчеркивает юрист ООО "Национальная юридическая компания "Митра" Артем Свистов.

Но и в этом случае (чего пока нет) это будет касаться только "лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства" (ч.1 п. 6 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ). То есть даже в случае дополнительных постановлений главных санврачей законному отстранению будут подлежать только те, у кого будет положительный результат теста на коронавирус. При этом, что интересно, в их число могут входить и вакцинированные.