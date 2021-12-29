Зеленский ввел санкции против телеканалов, созданных на базе ранее закрытых

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против телеканалов, созданных на базе закрытых им 112, NewsOne и ZiK.

Заседание СНБО, по результатам которого были введены санкции, не анонсировалось. Неизвестно даже, состоялось ли оно, потому что о нем нет никакой информации даже на сайте СНБО.

"Есть подозрение, что как такового этого заседания и не было. А была его имитация - потому что срочно потребовалось заблокировать телеканалы", - предполагает телеграм-канал "Политика страны".

Каналы UkrLive и "Перший Незалежний" сделали заявление, в котором отмечается, что украинская власть просто давит независимые СМИ в обход законодательства и без всякого решения суда.

"Это незаконное решение снова было принято СНБО – органом, который фактически олицетворяет диктатуру на Украине. Власть фактически объявила войну журналистам, которые отказываются плясать под дудку власти и ставят под сомнение ее официальные "победные" реляции. Банковая зачищает информационное поле, надеясь скрыть от населения правду о катастрофической ситуации в экономической, социальной, образовательной и других сферах жизни в стране", - говорится в заявлении.

"Человек, играющий роль президента, снова незаконно ввел санкции против телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive. Санкции мы переживем, эфир не прекратим. Еще ни одна власть не выиграла войну с журналистами. А эти и подавно не выиграют", - написал совладелец "Першого Незалежного" Артем Марчевский.

Напомним, телеканалы 112, NewsOne и ZiK были заблокированы Зеленским в феврале. Притом что два года назад он обещал не закрывать каналы.

"Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - заверял Зеленский.

На Западе его тогда формально пожурили, а США даже открыто поддержали.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что власти проводят Стратегию информационной безопасности по борьбе с информационным влиянием России и дезинформацией, и под это подпадают многие СМИ. В результате в Киеве хотят создать информационный вакуум, где будут только медиа, которые работают на власть.