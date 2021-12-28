Россияне могут остаться без подарков из-за застрявших на границе с КНР фур

Более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе.

По этой причине россияне могут остаться без новогодних подарков. После того как 3 декабря из-за коронавируса были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с КНР, все грузовики направились в единственную открытую точку — Суйфыньхэ. Это привело к коллапсу. Его пропускная способность — одна-две машины в день. В первую очередь проходят фуры с продуктами, а остальные стоят неделями у границы.

Часть товара доставляют к Новому году. По предварительным данным, Китай может открыть другие пункты пропуска только в 20-х числах января. В Федеральной таможенной службе подтвердили наличие проблемы. Там отметили, что число грузовиков на границе меньше.

Как отметили при этом эксперты, в 2022 году ситуация будет только усложняться из-за ужесточения правил пересечения границы с китайской стороны, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, между водителями уже происходили драки из-за места в очереди – некоторые пытаются побыстрее попасть в список таможенников. Недавно здесь убрали пункт ГИБДД, поэтому регулируют ситуации дальнобойщики своими силами, сообщает "Сибкрай.ру".