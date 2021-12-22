22 Декабря 2021
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Мэр Краснодара подозревается в получении взятки в виде ружья

Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексеенко, который вступил в должность месяц назад, везут на допрос. В его доме и на рабочем месте в мэрии прошли обыски.

По версии следствия, работая первым замом губернатора, в 2018 году Алексеенко получил в подарок ружье стоимостью 1 миллион 600 тысяч. За это он подписал заключение о том, что построенный на курируемом им участке в Прикубанском округе многоквартирный дом соответствует качеству, несмотря на наличие недостатков.

Чиновник вступил в должность мэра Краснодара 17 ноября текущего года. До этого он занимал должность первого вице-губернатора.

Теги: мэр краснодара, взятка, ружье



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