В "Газпроме" назвали объем чистой прибыли по 2021 года

Чистая прибыль компании "Газпрома" по итогам 2021 года превысит 2 трлн руб.

Как заявил заместитель председателя правления Фамил Садыгов, это максимальный показатель за все время существования компании. При этом чистая прибыль за первые девять месяцев уходящего года уже составила 1550 млрд руб., что превышает результаты любого прежнего календарного года.

Выручка "Газпрома" по итогам года прогнозируется на уровне свыше 8,2 трлн руб. "Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов IV квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 руб. на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн руб., что станет рекордом не только для «Газпрома», но и для всего российского фондового рынка", — сообщил зампредседателя правления компании, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию приостановлен. Накануне "Газпром" не стал бронировать мощности на прокачку на 21 декабря.