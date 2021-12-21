У всех ревакцинированных "Спутником V" есть антитела к омикрон-штамму коронавируса – НИЦ им. Гамалеи

НИЦ им. Гамалеи провел исследования на наличие нейтрализующих антител у ревакцинированных "Спутником V" к омикрон-штамму коронавируса. В Twitter-аккаунте вакцины сообщается, что у всех пациентов, чьи образцы были взяты на исследование, обнаружены необходимые антитела.

"Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", - отметили разработчики.

Ранее глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сокращать срок ревакцинации "Спутником V" из-за появления нового штамма не придется (хотя производители других вакцин заявили, что, возможно, дадут такие рекомендации). По его словам, российская вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится.