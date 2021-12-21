22 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Рустам Минниханов (2021) | Фото: president.tatarstan.ru

Путин запретил главам регионов называться президентами

Владимир Путин подписал закон о принципах организации региональной власти. Ранее его со скандалами приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Объемный документ, внесенный сенатором Клишасом и депутатом Крашенинниковым, прославился по нескольким причинам.

Одна из формальных статей закона – о наименовании глав субъектов – вызвала раздражение у властей Татарстана. Документ запрещает главам регионов использовать слово "президент" в своем названии, в остальном же наименование никак не ограничивается. При этом единственный на сегодня глава региона, который именуется президентом, - это глава Татарстана. Депутаты от этого региона, входящие во фракцию "Единая Россия" в Госдуме, голосовали против принятия закона, а также безуспешно пытались внести поправки во втором чтении.

Другая причина недовольства законом – вертикализация и централизация власти, которая отдаляет страну от формата федерации и приближает к унитарному государству. Многие положения закона делают губернаторов еще более зависимыми от Москвы и еще менее заинтересованными в том, чтобы нравиться жителям региона.

Наконец, во втором чтении была внесена поправка, которая, как говорят в Госдуме, "меняет законопроект концептуально". Это, например, отвернуло от закона членов "Справедливой России – За правду". Одна из поправок отменила 25-процентный лимит для партийных списков в региональных парламентах. Теперь заксобрания регионов могут хоть на 100% состоять из одномандатников. По мнению оппозиционных партий это приведет к воцарению "Единой России" "на местах".

Теги: региональная власть, клишас-крашенинников, президент, губернаторы, скандал, госдума



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