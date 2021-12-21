В Екатеринбурге наказали воспитателя детсада, где ребенок душил другого

Прокуратура озвучила итоги проверки о причинении телесных повреждений воспитаннику в детском саду Екатеринбурга. По ее итогам наказана воспитатель.

Напомним, все случилось в октябре в детсаду №55: в группе, которую посещают дети 4-5 лет, один из воспитанников надел себе на шею веревочку с пластмассовыми ключами от развивающей игрушки. Другой мальчик попытался стянуть с шеи сверстника эту веревочку и едва не задушил. Родители пострадавшего обратились в больницу, где у него зафиксировали кровоподтеки в области шеи и другие ссадины. Со слов матери, ее сын оказался напуган и эмоционально травмирован.

Как выяснили в прокуратуре, в группе работала всего одна воспитательница, которая во время инцидента отсутствовала. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по итогам проверки женщина привлечена к дисциплинарной ответственности и переведена на должность младшего воспитателя.

Также прокуратура района внесла представление в департамент образования администрации Екатеринбурга. По результатам его рассмотрения детсадом усилен контроль по присмотру за детьми.

Кроме этого, в отношении дошкольного учреждения возбудили административное дело по статье КоАП РФ "Нарушение права на образование". Оно оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Наконец, прокуратура подала иск в суд в интересах ребенка - о возмещении вреда, причиненного здоровью воспитанника. Сейчас заявление находится в производстве.