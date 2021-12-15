15 Декабря 2021
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале приставы ищут 8-летнего ребенка, которого может прятать отец

На Среднем Урале судебные приставы ищут 8-летнего ребенка. Мальчика может прятать его отец.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, разыскивается Максим А. 2013 года рождения. По имеющейся информации, ребенок в настоящее время может проживать с отцом Игорем А. 1981 года рождения. По решению суда мужчина обязан передать сына матери для совместного проживания.

Как удалось выяснить приставам, отец тщательно скрывает ребенка. По данным ведомства, Максим не посещает медицинские и образовательные учреждения, а Игорь А. находится в исполнительном розыске с 2017 года.

Розыск несовершеннолетнего(2021)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Всех, кому известно о местонахождении мальчика или его отца, просят сообщить в межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыску детей Главного управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефонам: 8 (343) 362 28 19 и 8 912 66 43 040.

Теги: приставы, ребенок, отец, розыск



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