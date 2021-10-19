В Екатеринбурге прокуратура проверит детсад, где ребенок душил другого веревкой

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о травмировании мальчика в детском саду. Его мог покалечить другой ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в детсаду №55: в группе, которую посещают дети 4-5 лет, один из них нанес телесные повреждения другому ребенку, предварительно, веревкой. Родители пострадавшего обратились в больницу, где у мальчика зафиксировали кровоподтеки в области шеи и другие ссадины. Со слов матери, ее сын был напуган и эмоционально травмирован.

Как уже выяснили в прокуратуре, в группе работает всего один воспитатель, который во время инцидента отсутствовал. Сейчас опрашивается персонал детского сада: заведующая и сам воспитатель, также запрошены документы из больницы для установления тяжести полученной травмы.

В ведомстве намерены дать свою оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также прокуроры оценят своевременность оказания медпомощи в дошкольном учреждении.