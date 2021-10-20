20 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
детский сад Нижний Тагил (2012) | Фото: Накануне.RU

СК может возбудить дело после инцидента в детсаду Екатеринбурга, где ребенок душил другого

Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента в детском саду Екатеринбурга, в результате которого пострадал ребенок. Может быть возбуждено уголовное дело.
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Напомним, все случилось в детсаду №55: в группе, которую посещают дети 4-5 лет, один из них нанес телесные повреждения другому ребенку. Родители пострадавшего обратились в больницу, где у мальчика зафиксировали кровоподтеки в области шеи и другие ссадины. Со слов матери, ее сын оказался напуган и эмоционально травмирован.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас по факту инцидента проводится проверка. Предварительно установлено, что в тот день один из воспитанников детсада надел себе на шею веревочку с пластмассовыми ключами от развивающей игрушки. Другой мальчик попытался стянуть с шеи сверстника данную веревочку, чем и нанес ему травмы. Также следователи выяснили, что в тот момент воспитателя не было в группе.

Как отметили в ведомстве, будет дана правовая оценка ситуации на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме этого, следствием СКР проводятся опросы, в том числе, родителей воспитанников и администрации детского сада. Истребована и анализируется необходимая документация, а также видеозапись инцидента.

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СК может возбудить дело после инцидента в детсаду Екатеринбурга, где ребенок душил другого

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Теги: дети, СК, проверка, Екатеринбург



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