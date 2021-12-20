20 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Брижитт Макрон (2017) | Фото:elle.fr

Первая леди Франции подаст жалобу на СМИ и блоги, утверждающие, что она - транссексуал

В преддверии президентских выборов во Франции в социальных сетях и СМИ активировалась городская легенда о том, что Брижит Макрон, супруга действующего главы государства, является транссексуалом.

Якобы, раньше мадам Макрон звали Жан-Мишель Тронье. В основе легенды лежит псевдо-расследование нескольких блогеров с ультраправыми взглядами, которое периодически всплывает в прессе.

На этот раз новая волна слухов сопровождалась появлением хэштега #JeanMichelTrogneux в Твиттере. Издание Le Monde отмечает, что сейчас сплетня активно была подхвачена антиваксерским движением и сторонниками теорий заговора.

На этот раз первая леди решила не оставлять появление наветов без ответа. Она собирается подать жалобы в надзорные органы.

Теги: брижит макрон, транссексуал, первая леди, скандал, франция



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