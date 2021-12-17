Пережившая блокаду ветеран: в 40-х Ленинград убирали лучше, чем при Беглове

Уже третью неделю подряд новости Петербурга больше похожи на сводку с фронта: коммунальщики пытаются ликвидировать последствия снегопадов. Снег и морозы «коварно подкрались» к городу 29 ноября и неожиданно «атаковали» со всех сторон, заключив жителей в плотное снежное кольцо, с которым Смольный и губернатор Александр Беглов ничего не могут сделать.

Годы настоящей войны остались давно позади. Но живы люди, которые помнят страшные дни блокады Ленинграда, а также годы, когда город восстанавливался после войны и переходил к устройству мирной жизни. Тогда зимы тоже были снежными, но жалоб на плохую уборку снега почему-то практически не было. Пережившая блокаду Галина Семеновна Авдеева рассказала о том, как убирали город в послевоенные годы. Галина Семеновна потеряла маму, когда была в возрасте двух лет. С 1942 по 1947 годы она воспитывалась в интернате. Именно там она впервые увидела, как вывозится снег, чтобы дети и воспитатели могли чувствовать себя комфортно.

«В детском доме, а он находился на Набережной лейтенанта Шмидта, был дворник дядя Ваня, он вывозил снег со двора детского дома на огромном листе из фанеры и сбрасывал в Неву. В те годы красивого бульвара не было и спуск к реке был доступен. Мы, детвора, помогали, как могли, дворнику дяде Ване очищать двор от снега, порой превращая эту работу в свои детские забавы: играли в снежки».

Удивительно, что и сегодня в Петербурге приходится обращаться к детям за помощью в уборке снега: власти предложили так называемый «школьник-шеринг», акцию, которая преподносилась как возможность заработка для детей. В соцсетях якобы от лица жителей писались подозрительно восторженные комментарии по поводу нее.

«Ну, а когда я выросла, то видела, как работали дворники с раннего утра, и когда мы выходили во двор, то шли по расчищенным дорожкам… Сегодня очень много проблем с уборкой снега, да и погода капризничает: то сугробы, то оттепель, - продолжает Галина Семеновна. – В таких условиях очень трудно пожилым людям и семьям с маленькими детьми с колясками, им не погулять по таким дорогам. Дворник в нашем доме жил со своей семьёй в служебной квартирке, раньше многие приезжали в город по лимиту и работали в жилконторах. Сейчас тоже приезжие дворниками работают, но их работы не видно. Куда смотрит глава? Кто за это отвечает?».

Когда-то один дворник на целый дом справлялся с нелегкой задачей уборки всей придомовой территории. Сейчас этот факт кажется фантастическим, особенно учитывая то, сколько специальных машин заняты уборкой снега в 2021 году, катастрофически не справляясь при этом со своей задачей. Больше того, люди получают увечья от падающего с крыш льда.

Состояние центра города, к сожалению, это еще одна проблема, на которую губернатор и его подчиненные предпочитают сегодня не обращать должного внимания. По словам экспертов, семь тысяч исторических зданий сегодня превращаются в руины, а те, что еще стоят, уже с очень сильной натяжкой можно назвать пригодными для жизни. Сильней всего это замечает именно старшее поколение:

«В моем доме № 99 по Большому проспекту на Васильевском острове в парадную не войти – очень высокая ступенька с улицы. Зимой она вся обледенелая. Приходится ждать соседей, чтобы помогли. На улицах то же самое: лужу не обойти, кругом глыбы ледяные и сугробы. В лужу тоже не встанешь – под ней лед. Это не шутки. В моем возрасте это все смертельная опасность. Одна травма, и я больше уже не встану. Дворы, как раньше не убираются. Впечатление, что наш губернатор, который очень любит выступать по телевизору, совсем не думает сегодня о безопасности и комфорте жителей города», - говорит Галина Семеновна.

Зима в Петербурге когда-то была временем, которое туристы старались застать и специально подбирали отпуск, чтобы увидеть снежную петербургскую сказку. Сегодня город становится опасным для жизни и непроходимым из-за снежных горных хребтов и грязевых озер на мостовых и тротуарах. Удивительно, что технический прогресс и развитие науки об управлении обступают наш город стороной. Смольный, тем временем, все чаще обвиняет в своих провалах жителей города. Жители в свою очередь лишь молчаливо ждут следующую зиму и с особой надеждой вспоминают о том, что через пару лет снова пройдут выборы на должность городского управляющего.