Пережившая блокаду ветеран: в 40-х Ленинград убирали лучше, чем при Беглове

17 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
Галина Семеновна Авдеева (2021) |

Пережившая блокаду ветеран: в 40-х Ленинград убирали лучше, чем при Беглове

Уже третью неделю подряд новости Петербурга больше похожи на сводку с фронта: коммунальщики пытаются ликвидировать последствия снегопадов. Снег и морозы «коварно подкрались» к городу 29 ноября и неожиданно «атаковали» со всех сторон, заключив жителей в плотное снежное кольцо, с которым Смольный и губернатор Александр Беглов ничего не могут сделать.

Годы настоящей войны остались давно позади. Но живы люди, которые помнят страшные дни блокады Ленинграда, а также годы, когда город восстанавливался после войны и переходил к устройству мирной жизни. Тогда зимы тоже были снежными, но жалоб на плохую уборку снега почему-то практически не было. Пережившая блокаду Галина Семеновна Авдеева рассказала о том, как убирали город в послевоенные годы. Галина Семеновна потеряла маму, когда была в возрасте двух лет. С 1942 по 1947 годы она воспитывалась в интернате. Именно там она впервые увидела, как вывозится снег, чтобы дети и воспитатели могли чувствовать себя комфортно.

«В детском доме, а он находился на Набережной лейтенанта Шмидта, был дворник дядя Ваня, он вывозил снег со двора детского дома на огромном листе из фанеры и сбрасывал в Неву. В те годы красивого бульвара не было и спуск к реке был доступен. Мы, детвора, помогали, как могли, дворнику дяде Ване очищать двор от снега, порой превращая эту работу в свои детские забавы: играли в снежки».

Удивительно, что и сегодня в Петербурге приходится обращаться к детям за помощью в уборке снега: власти предложили так называемый «школьник-шеринг», акцию, которая преподносилась как возможность заработка для детей. В соцсетях якобы от лица жителей писались подозрительно восторженные комментарии по поводу нее.

«Ну, а когда я выросла, то видела, как работали дворники с раннего утра, и когда мы выходили во двор, то шли по расчищенным дорожкам… Сегодня очень много проблем с уборкой снега, да и погода капризничает: то сугробы, то оттепель, - продолжает Галина Семеновна. – В таких условиях очень трудно пожилым людям и семьям с маленькими детьми с колясками, им не погулять по таким дорогам. Дворник в нашем доме жил со своей семьёй в служебной квартирке, раньше многие приезжали в город по лимиту и работали в жилконторах. Сейчас тоже приезжие дворниками работают, но их работы не видно. Куда смотрит глава? Кто за это отвечает?».

Когда-то один дворник на целый дом справлялся с нелегкой задачей уборки всей придомовой территории. Сейчас этот факт кажется фантастическим, особенно учитывая то, сколько специальных машин заняты уборкой снега в 2021 году, катастрофически не справляясь при этом со своей задачей. Больше того, люди получают увечья от падающего с крыш льда.

Состояние центра города, к сожалению, это еще одна проблема, на которую губернатор и его подчиненные предпочитают сегодня не обращать должного внимания. По словам экспертов, семь тысяч исторических зданий сегодня превращаются в руины, а те, что еще стоят, уже с очень сильной натяжкой можно назвать пригодными для жизни. Сильней всего это замечает именно старшее поколение:

«В моем доме № 99 по Большому проспекту на Васильевском острове в парадную не войти – очень высокая ступенька с улицы. Зимой она вся обледенелая. Приходится ждать соседей, чтобы помогли. На улицах то же самое: лужу не обойти, кругом глыбы ледяные и сугробы. В лужу тоже не встанешь – под ней лед. Это не шутки. В моем возрасте это все смертельная опасность. Одна травма, и я больше уже не встану. Дворы, как раньше не убираются. Впечатление, что наш губернатор, который очень любит выступать по телевизору, совсем не думает сегодня о безопасности и комфорте жителей города», - говорит Галина Семеновна.

Зима в Петербурге когда-то была временем, которое туристы старались застать и специально подбирали отпуск, чтобы увидеть снежную петербургскую сказку. Сегодня город становится опасным для жизни и непроходимым из-за снежных горных хребтов и грязевых озер на мостовых и тротуарах. Удивительно, что технический прогресс и развитие науки об управлении обступают наш город стороной. Смольный, тем временем, все чаще обвиняет в своих провалах жителей города. Жители в свою очередь лишь молчаливо ждут следующую зиму и с особой надеждой вспоминают о том, что через пару лет снова пройдут выборы на должность городского управляющего.

Теги: беглов, уборка снега, ленинград



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8638

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети