15 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко призвала снимать россиян с берёз

В Совете Федерации сегодня обсуждали неравный доступ россиян к таким благам цивилизации как интернет и положенный по закону каждому цифровой мультиплекс федеральных каналов. А также правдивость отчетов властей.

Сенатор от Приморского края Светлана Горячева рассказала об обращении жителей дальневосточного поселка. В нем 800 семей, а телевидения нет, связь никакая не достает до этого населенного пункта.

Спикер палаты Валентина Матвиенко призвала заняться проблемой: "В рапортах, отчетах у нас все хорошо, все школы компьютеризированы, везде интернет проведен, а на земле все немножко по-другому. Я думаю, что это не единственный пример даже по Приморскому краю".

"Одного молодого человека мы сняли с березы, но таких берез еще много по всей стране", - напомнила Матвиенко о случае со студентом из деревни, который на дистанционном обучении был вынужден залезать на дерево, чтобы поймать интернет.

Напомним, не так давно тема доступа к сети обсуждалась и в Госдуме. Представители КПРФ заявили, что до 50% школ не имеют доступа к скоростному интернету. Это очень возмутило главу комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, он "уточнил официальные данные в Минцифры" и потом привел данные отчета на заседании палаты: "Высокоскоростным широкополосным интернетом по установленному стандарту (100 мб/с - город, 50 мб/с - сельская местность) обеспечено 48 686 школьных объектов. Только 1 600 объектов, находящихся в труднодоступной отдаленной местности, подключено к интернету через спутник, но и над этим ведётся работа".

Теги: валентина матвиенко, минцифры, александр хинштейн



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