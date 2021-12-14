"ЮТэйр" свяжет Сургут и Курган

С 10 января в расписании "ЮТэйр" появится новый рейс Сургут – Курган, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Полёты по понедельникам и пятницам будет совершать среднемагистральный самолёт "АТР-72" вместимостью 70 пассажиров. Стоимость билетов – от 1 тыс. 157 руб. Вылет из Сургута – в 1.30, из Кургана – в 4.55.

"Мы реализуем в ХМАО уникальную схему перелётов, связывая труднодоступные города округа с Сургутом, откуда выполняем прямые рейсы в регионы России и за рубеж. За 10 месяцев текущего года более 70% пассажиров аэропорта Сургута летали рейсами "ЮТэйр"", - отметил президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.