Среднемесячный доход мигранта в РФ почти сравнялся с зарплатой россиян

Исследователи из МГУ и Федерации мигрантов России провели исследование зарплат иностранных рабочих из республик Средней Азии. Выяснилось, что в России они в среднем получают 47,1 тыс. руб. в месяц. При этом, по данным Росстата, средняя начисленная зарплата россиянина сейчас составляет 54,6 тыс. руб., а медианная (половина всех россиян получает больше, половина – меньше) – 32,4 тыс. руб.

Сами же мигранты хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тыс. руб., показал опрос.

Социологи также выяснили, что стандартный восьмичасовой рабочий день только у 22% мигрантов. Остальные работают больше, чем позволяет законодательство, причем более 22% работают более 12 часов.

Мигранты сообщили, что на зарплату влияет и знание русского языка: если иностранный рабочий понимает его плохо или вовсе не владеет, то получает существенно меньше.

Самые высокие заработки для мигрантов – в строительстве и ремонте, самые низкие – в ЖКХ и сельском хозяйстве.

Острой проблемой для мигрантов является жилье: 71% из них снимает его, 9% останавливаются у знакомых или родственников, пишет "Российская газета".