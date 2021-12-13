Челябинский облсуд в январе рассмотрит иск об отмене постановления об обязательной вакцинации

Челябинский областной суд назначил на 13 января рассмотрение административного иска о признании незаконным постановления главного санитарного врача Анатолия Семенова о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в областном суде прошло предварительное заседание по делу.

"Заявлений о присоединении было много, целая пачка, но пока судья не озвучила сколько. Мы уточнили свои требования и потребовали отменить полностью все постановление. Приобщили ходатайство о запросе статистических данных", - сообщили истцы.

Напомним, истцы просят суд признать не соответствующими законодательству Российской Федерации пункты 1 и 6 постановления главного санитарного врача от 8 октября 2021 года о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в Челябинской области.

В Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

Ранее жители Златоуста подали в суд коллективный иск к правительству Челябинской области и губернатор Алексею Текслеру против введения ограничительных мер по коронавирусу. Однако иск был возвращен заявителям, поскольку дело не подсудно данному суду.