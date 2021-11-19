В Челябинской области жители подали в суд на губернатора из-за введения QR-кодов

Жители Златоуста подали в суд коллективный иск к правительству Челябинской области и губернатор Алексею Текслеру против введения ограничительных мер по коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск подали более 150 человек.

Согласно данным базы Златоустовского городского суда, иск был возвращен заявителям, поскольку дело не подсудно данному суду.

Напомним, в регионе с 30 октября доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны возможен только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Также QR-код нужен для посещения торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, пансионатов, санаториев, профилакториев и на баз отдыха.

С 25 октября заведениям общепита запрещено оказывать услуги в ночное время, с 23 до 6 часов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

С 8 ноября QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. м. С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года QR-код потребуется для посещения ресторанов, кафе, столовых и баров нужен будет.