Руководство Петербурга лишает город новых инфраструктурных проектов из-за санкций – Пригожин

На днях постоянные представители Евросоюза одобрили введение санкций против ЧВК «Вагнер», а также связанных с ней людей и компаний. Журналисты издания Накануне.RU обратились к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, которого в СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», с просьбой прокомментировать ситуацию. Бизнесмен подробно ответил на вопросы редакции и рассказал, каково это быть под международными санкциями и почему это влияет на инвестиционные проекты в Петербурге.

Компания «Конкорд» в своем официальном аккаунте «ВКонтакте» обнародовала ответ Евгения Пригожина. Он в очередной раз объяснил журналистам, что к вышеуказанной частной военной компании отношения не имеет.

«Как я уже многократно повторял, я никакого отношения не имею к ЧВК «Вагнер», и, насколько мне известно, такой структуры не существует. Поэтому ответить на ваши вопросы я могу с таким же успехом, как о Тридевятом царстве и Волшебнике Изумрудного города», – отметил Пригожин.

Он также с иронией объяснил, почему на этот раз Евросоюз не включил его в новый санкционный список, а также о том, почему

"Что касается попадания именно этих людей в список, то санкции – чрезвычайно неприятная вещь, любой бизнесмен теряет из-за них деньги и должен продумать, как компенсировать убытки. За многих санкционных лиц ФБР и другие уважаемые структуры предлагают вознаграждение, например, за меня предлагали $ 250 тысяч. За граждан из вышеуказанного списка тоже назначены суммы. Сейчас, в преддверии Нового года, деньги нужны как никогда, поэтому нетрудно догадаться, что сдал их я. Это и объясняет ваш следующий вопрос – почему я в санкционный список не включен.

Если говорить о ранее наложенных на меня международных санкциях, это, конечно, ужасно. Например, я был вынужден отказаться от собственности в Майами, Нью-Йорке и на Багамах. Сейчас это всё стоимостью в десятки миллиардов оформлено на подставных лиц. Их список строго засекречен и зашифрован, поэтому опубликовать я его не могу, но с удовольствием покажу при встрече", - заявил Пригожин.

Затронул бизнесмен и тему инвестиционных проектов в Петербурге. По его словам, руководство Петербурга блокирует проекты находящихся под санкциями компаний.

"Про санкции на территории России мне мало что известно, так как простой русский народ не очень в курсе, что это вообще такое, за исключением образованных людей в руководстве Санкт-Петербурга. Ввиду наложенных на меня санкций, они борются с любыми инвестиционными проектами моих компаний, направленными на улучшение инфраструктуры города. И их можно понять, ведь Петр I прорубил окно в Европу, но не изготовил ставни.

Надеюсь, я максимально подробно ответил на ваши вопросы. Радует, что несмотря на многочисленные санкции, у меня остались добрые личные отношения с Жозепом Боррелем и с Урсулой фон дер Ляйен, а также со многими другими лидерами западных стран, которых я выбирал, судя по докладу Роберта Мюллера. Но это уже совсем другая история", – заключил предприниматель.