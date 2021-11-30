30 Ноября 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

В шахте "Листвяжная" продолжается пожар, существует угроза нового взрыва

В подготовительном забое кемеровской шахты "Листвяжная" продолжается пожар, там скапливается метан. Об этом сообщил командир кемеровского военизированного горно-спасательного отряда Юрий Ше.

"Взрыв может произойти в любую минуту", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Ше, рабочие и спасатели пытаются перекрыть доступ в забой кислорода. Планируется отсечь блок шахты, для этого работает три буровые установки.

Пока не будут выполнены работы по бурению, попасть в шахту спасатели не смогут, добавил он.

Ранее сообщалось, что горноспасателям удалось обнаружить в шахте "Листвяжной" тела еще 18 погибших, 10 из них сейчас готовят к транспортировке. Работу по эвакуации осложняет высокая концентрация метана в шахте.

Теги: шахта Листвяжная, пожар, горняки



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