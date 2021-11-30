В шахте "Листвяжной" обнаружили еще 18 тел погибших горняков

Горноспасателям удалось обнаружить в шахте "Листвяжной" тела еще 18 погибших, 10 из них сейчас готовят к транспортировке. Работу по эвакуации осложняет высокая концентрация метана в шахте, передает РБК.

Между тем, продолжается обсуждение вероятных причин ЧП – взрыва и последовавшего пожара. Глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук говорит, что эта авария не является типичной для настоящего времени.

"Она [авария] абсолютно не типичная. У нас последняя авария была в 2016 году на шахте "Северная". Эта авария, которая сегодня произошла, это где-то четыре с половиной [года назад], чуть больше лет относительно той аварии. Там тоже был взрыв газа метана в горной выработке во время бурения. Что произошло здесь – сложно сказать. <...> Сегодня говорить, что это типичная авария для нас – я бы так не сказал", - заявил Мохначук в эфире радио "Эхо Москвы".

Он также категорически отказывается верить в версию о курении в шахте: "Я смею утверждать, что это блеф, потому что в шахте никто не курит. Никто. Если шахтер увидит, что кто-то в шахте закурил, поверьте, они бы сами ему голову оторвали. Они не самоубийцы, они понимают, чем это кончится. Раньше да, случаи такие были, возможно. Но я в шахте работал двенадцать лет под землей, я не помню случаев, чтобы кто-то достал спички и закурил".