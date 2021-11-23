23 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Кевин Спейси (2017) | Фото:Flickr

Актера Кевина Спейси обязали выплатить $31 миллион создателям "Карточного домика"

Арбитражный суд обязал актера Кевина Спейси и две его продюсерские компании выплатить $31 млн продюсерам популярного сериала Netflix "Карточный домик". Это произошло спустя четыре года после того, как артиста отстранили от съемок в проекте из-за обвинений в сексуальных домогательствах на съемочной площадке.

Сам ущерб, по мнению суда, составляет $29,5 млн, еще $1,2 млн – гонорары адвокатов, остальное – компенсация расходов компании MRC, создававшей сериал. Спейси нарушил контракт, подписанный с MRC.

В 2017 году ряд членов съемочной группы сериала в анонимном порядке обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Они заявили, что актер позволял себе неуместные высказывания и трогал сотрудников без их согласия (речь идет о мужчинах).

В итоге Спейси выгнали, его персонажа устранили, а последний сезон проекта отменили. MRC подала иск против актера в 2019 году, чтобы покрыть расходы на переписывание сценария в шестом сезоне (посреди которого актера изгнали).



Теги: кевин спейси, суд, домогательства, карточный домик



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