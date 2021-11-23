В Челябинске из-за аварии на сетях без отопления остались дома и детские сады

В Челябинске из-за аварии на сетях ограничено теплоснабжение в "Северной зоне" Металлургического района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, под отключение попали 69 многоквартирных и частных домов, четыре детсада, три учебных заведения по улицам шоссе Металлургов и Румянцева, а также частный сектор по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-ой Пятилетки и Полтавской.

Аварию устраняют четыре бригады МУП "ЧКТС и восемь единиц техники. Сейчас по шоссе Металлургов ведется монтаж трубопровода. Восстановить теплоснабжение планируется в 15.00. По улице Румянцева осуществляется прокачка лотка теплотрассы для устранения повреждения. Отопление возобновится в 18.00.