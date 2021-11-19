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фельдшер врач взятка деньги (2016) | Фото: visitshimla.in

В Сургуте задержали бывшего врача за подделывание медотводов

Бывшего врача из Сургута задержали по подозрению в сбыте поддельных медицинских документов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД, пенсионер подделывал, в том числе, и справки с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса.

"В Сургуте полицейскими задержан экс-врач, подозреваемый в сбыте поддельных медицинских документов. В отношении бывшего медика возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе.

Выйти на 54-летнего врача-пенсионера удалось после задержания двух сотрудниц крупной строительной компании, которые предъявили руководству поддельные справки о противопоказаний к вакцинации. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Полицейские установили, что эти документы подозреваемые приобрели у невропатолога, ранее работавшего в одной из городских больниц. В его квартире были обнаружены печати медорганизаций, заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки. А также денежные средства: €1 тыс., свыше $6 тыс. и более 200 тыс. рублей.

"Злоумышленник в течение нескольких часов препятствовал проведению обысковых мероприятий, а также отказался проехать в отдел полиции для проведения следственных действий. Врач был принудительно доставлен в одно из подразделений УМВД России по Сургуту, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). По решению суда за данное деяние мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей", - добавили в МВД.



Теги: ХМАО, врач, справка, подделка, противопоказания, коронавирус, вакцинация



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