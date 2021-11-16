В Белоруссии ближневосточных беженцев начали размещать на товарном складе

Белорусские власти начали размещать ближневосточных беженцев на товарном складе одного из логистических центров, расположенных недалеко от польско-белорусской границы.

Сегодня после разгона польскими силовиками многие мигранты решили или перебраться вглубь Белоруссии, или временно отступить, или вообще вернуться на родину (правда, таких только несколько десятков из тысяч застрявших на границе людей).

Пока всех желающих размещают на складе площадью около 2 тыс. кв. м недалеко от погранперехода "Брузги".

Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев заявил о готовности разместить в центре всех мигрантов. "Мигранты смогут находиться в центре до решения вопроса", - цитирует Караева ТАСС.

По его словам, будут "фиксироваться пожелания" мигрантов по их дальнейшей судьбе. Также в центр прибудут бригады врачей, которые осмотрят людей. Тех, у кого будет повышенная температура, поместят в отдельное место в центре. Логистический центр находится примерно в 1,5 км от польской границы. Пока большинство мигрантов остается на линии границы.