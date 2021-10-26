В Челябинске будут судить водителя, избившего лопатой прохожего, который задел рукой его автомобиль

В Челябинске будут судить 34-летнего местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомому прохожему, задевшему его автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что вечером в июле потерпевший задел рукой боковое зеркало автомобиля обвиняемого. Мужчина схватил лопату, догнал прохожего и попытался нанести ему не менее десяти ударов в область головы и тела. Потерпевшему удалось увернуться от ударов и убежать в сторону остановки общественного транспорта.

Заметив потерпевшего на остановке, обвиняемый подошел к нему со спины и нанес лопатой удары по голове и телу.

Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.