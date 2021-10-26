26 Октября 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:

Путин наградил Бутмана за заслуги перед Отечеством

Российский президент Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

Как следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации, он получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Игорь Бутман - музыкант, композитор и продюсер, народный артист России и лауреат Государственной премии РФ. В 1999 году он основал всемирно известные Квинтет, Квартет и Московский джазовый оркестр, с которыми выступал на крупнейших джазовых фестивалях мира.

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Путин наградил Бутмана за заслуги перед Отечеством

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Теги: награды, Бутман, музыканты



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