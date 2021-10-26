Почти 9 тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой материнский капитал

На Кубани поддержка многодетных семей является одним из приоритетов социальной политики. Меры поддержки предоставляются жителям региона в рамках нацпроекта "Демография". В частности с начала 2021 года около 9 тысяч многодетных семей Краснодарского края получили право на краевой материнский капитал, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что кроме федерального материнского капитала, который выплачивается при рождении первенца, на Кубани действует региональная мера поддержки. Сейчас размер краевого материнского капитала составляет 134128 рублей. Его выдают однократно при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что за последние пять лет число многодетных на Кубани выросло в полтора раза. Сегодня 86 тысяч семей воспитывают около 300 тысяч детей.

"Забота и внимание к тем, кто в этом особенно нуждается, помощь семьям с детьми – главные приоритеты социальной политики в регионе. В рамках нацпроекта «Демография» выдаем региональный материнский капитал. В 2021 году на эти цели мы направили 549,6 млн рублей. Право на него уже получили более 8,8 тыс. многодетных семей. Родители смогут улучшить жилищные условия, направить деньги на обучение детей, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Подробную информацию о поддержке многодетных семей можно узнать в управлении соцзащиты населения региона или на сайте министерства труда и соцразвития Краснодарского края в разделе «Меры социальной поддержки», а также по телефону бесплатной горячей линии: 8(800)250-55-03.