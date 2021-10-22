22 Октября 2021
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Экономика В России
уголь, энергетика, тува (2021) | Фото: rtyva.ru

Минэнерго: России хватит запасов угля на 350 лет

При текущем уровне добычи запасов угля в России хватит на 350 лет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.

По его данным, запасы угля в России превышают 400 млрд тонн.

Также Мочальников добавил, что объемы добычи угля в России постепенно увеличиваются. По итогам 2021 года рост составит 6 процентов. По состоянию на октябрь он равняется 9 процентам. В 2022 году Минэнерго ожидает рост добычи угля на 1,5 процента по сравнению с 2021 годом.

По словам Мочальникова, в этом году экспорт угля может превысить 220 млн тонн, в том числе около 129 млн тонн придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Накануне.RU сообщало о том, что Россия переориентирует экспорт угля на восточное направление, а власти готовы вкладывать средства ФНБ в развитие инфраструктуры для его вывоза за рубеж. Владимир Путин согласился выделить на это 10 млрд долларов. Основным рынком сбыта должен стать Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом Китай, который называют главным импортером на этом направлении, объявляет о постепенном отказе от шахтных разработок из-за неэкологичности производства.

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Минэнерго: России хватит запасов угля на 350 лет

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Теги: запас угля, минэнерго, уголь



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