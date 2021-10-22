22 Октября 2021
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Дикси, магазин, торговая сеть (2015) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в магазинах "Дикси"

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявлены в 17 магазинах "Дикси" в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в управления Роспотребнадзора по столице, с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований работало 17 предприятий. В магазинах отсутствовал контроль за соблюдением покупателями социальной дистанции, не проводилась термометрия граждан и не был обеспечен контроль за наличием у покупателей средств индивидуальной защиты, а при их отсутствии маски не предлагались.

Кроме того, сотрудники работали со спущенной маской, персонал при фасовке продукции работал без перчаток.

По фактам выявленных нарушений будут составлены протоколы об административном правонарушении.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Решение принято в связи с распространением COVID-19.

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Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в магазинах "Дикси"

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Теги: Роспотребнадзор, Москва, коронавирус



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