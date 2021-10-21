В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Решение принято в связи с распространением COVID-19.

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - сообщается на сайте мэра.

В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд.

Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и помещениях органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

Запрещаются массовые культурные и зрелищные мероприятия, их проведение будет возможно только по согласованию с Роспотребнадзором и при наличии QR-кода.