20 Октября 2021
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врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюмени продлили "ковидные" ограничения до конца года

В Тюменской области до 31 декабря 2021 года продлены "ковидные" ограничения, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию COVID-19

Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление. Согласно нему, с 23 по 31 декабря предпринимателям запретили оказывать услуги по организации развлекательных мероприятий и общественного питания в ночное время - с 24.00 до 06.00.

"Ограничения не распространяются на предприятия общепита, осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях. А также осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания", - говорится в сообщении.

Также с 25 по 31 декабря детям запрещен вход в торговые центры. Посещать их лица, не достигшие 18 лет, могут только в присутствии законных представителей.

Театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, спортивные объекты с 15 ноября можно посещать лишь при наличии QR-кода или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесенное в последние полгода заболевание COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

Кроме того, приостановлены личные приемы граждан в исполнительных органах государственной власти Тюменской области.

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В Тюмени продлили "ковидные" ограничения до конца года

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Теги: коронавирус, ограничения, послабления, режим повышенной готовности



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