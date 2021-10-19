19 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбуржцу, избившему трубой случайного прохожего, вынесен приговор

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, который напал на прохожего в районе троллейбусного депо. Его отправили в колонию.

Напомним, все случилось 1 июня на улице Щорса. Пострадавшего ударили металлической трубой, он получил тяжелые травмы, а злоумышленник скрылся. Полицейские сумели установить личность нападавшего и уже готовились его задержать, но он решил сдаться самостоятельно. Им оказался 44-летний местный житель, уже судимый за аналогичное преступление.

Расследовалось уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сам мужчина признал вину: он объяснил свое агрессивное поведение конфликтной ситуацией, возникшей между ним и случайным прохожим.

Подозреваемый в нападении на прохожего в районе троллейбусного депо(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 19 октября, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор. Уральцу назначено 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

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Екатеринбуржцу, избившему трубой случайного прохожего, вынесен приговор

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Теги: труба, суд, приговор, Екатеринбург



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