В Горно-Алтайске мешки с мусором перевязали георгиевскими лентами

В Республике Алтай прокуратура начала проверку по факту использования георгиевских ленточек при складировании мусора.

Скандал разгорелся после того, как в сети появились фотографии, сделанные возле здания центра "Релакс" в Горно-Алтайске. На кадрах видны мешки со строительным мусором, перевязанные георгиевскими лентами.

Как пишет Regnum, после поднятого в сети резонанса строители срезали георгиевские ленты с мешков.

Напомним, за осквернение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества предусмотрена уголовная ответственность.