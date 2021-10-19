На Южном Урале три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Челябинской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибло три человека.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 18 октября на 11 км автодороги Верхние Караси-Яраткулова на территории Аргаяшского района. По предварительной информации, водитель ДАТСУН Он-До на закруглении дороги вправо выехал на полосу встречного движения, где столкнулся автомобилем Хово.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия.