Глава Рязанской области уволил первого заместителя за нарушение ограничений по гостайне

Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов освобожден от замещаемой должности.

Как сообщил губернатор Николай Любимов во "ВКонтакте", это произошло на основании ряда пунктов служебного контракта. Речь идет о допуске к государственной тайне.

"Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений", — говорится в сообщении главы региона.

Подробности при этом не приводятся.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.